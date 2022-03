Russisch consulaat in Maastricht in blauw-gele kleuren beklad

Onbekenden hebben het Russische consulaat in Maastricht beklad. Met verf zijn de kleuren van de Oekra├»ense vlag op muren en ramen van het consulaat gespoten evenals enkele spreuken in cyrillisch letterschrift. Wel voor iedereen leesbaar is in blauw en geel gespoten de tekst “Hands off UKR”.

De Nederlandse consul liet zich dinsdag in De Limburger lovend over Poetin uit. Ondernemer Baron Constantijn van Vloten (70) heeft een bedrijf in Sint Petersburg en is tevens consul van het Consulaat-Generaal van de Russische Federatie in Noord-Brabant en Limburg. Dat consulaat behartigt de belangen van Russische onderdanen in beide provincies.

De consul beschouwt de Russische president als de man die de Derde Wereldoorlog voorkomt, tekent de krant op. Hij rechtvaardigt de oorlog in ongeveer dezelfde bewoordingen als Poetin, en mogelijk heeft dat boze graffitispuiters op het idee gebracht zijn consulaat van een nieuw likje verf te voorzien.

Ook hebben onbekenden het naamplaatje van het consulaat aan Achter de Comedie uit de muur geschroefd. Om problemen te voorkomen, liet de consul de Russische vlag van het gebouw weghalen.