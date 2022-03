Schrijfster Lale Gül geeft op 5 mei Vrijheidscollege

Schrijfster Lale Gül is een van de sprekers die op 5 mei een Vrijheidscollege geven. Andere sprekers zijn onder meer bioloog Merijn Tinga, die strijdt tegen de plastic soep en Ferry Hoogvliet, die de aanslag in theater Bataclan in Parijs overleefde. De Vrijheidscolleges maken sinds 2013 deel uit van de landelijke viering van Bevrijdingsdag.

Gül doet mee aan een talkshow in TivoliVredenburg in Utrecht. Ze werd bekend door haar boek Ik ga leven, een autobiografie over haar strenggelovige opvoeding. Vanwege het boek werd Gül bedreigd vanuit de extremistisch-islamitische hoek en moest zij onderduiken. Gül spreekt over haar persoonlijke visie op vrijheid.

De Vrijheidscolleges sluiten aan bij de Four Freedoms Award, die de Roosevelt Foundation op 21 april uitreikt. Vanaf die datum tot aan 5 mei trekken sprekers het land in om met name jongeren te betrekken bij het thema vrijheid. Verschillende sprekers die vorig jaar vanwege de coronacrisis niet voor publiek konden spreken gaan dit jaar het land alsnog in, zoals presentator Joris Linssen. Door de coronapandemie is het programma voor Bevrijdingsdag ook nog niet helemaal klaar, aangezien de Bevrijdingsfestivals pas kortgeleden met de organisatie konden beginnen.