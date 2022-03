Stijgende hypotheekrentes, maar voor consumptief krediet laagste rente in 30 jaar

Hoewel de hypotheekrentes de afgelopen jaren ongekend hard zijn gedaald, zijn ze de laatste tijd weer snel aan het stijgen. Zo kwam er bijvoorbeeld bijna 0,5 procentpunt bij als je je rente voor twintig jaar wilt vastzetten. En dat betekent dat huizenkopers daardoor minder hypotheek kunnen krijgen. De rentes voor consumptief krediet blijven wel laag. Het is zelfs de laagste rente in maar liefst dertig jaar. Een lening afsluiten voor een badkamer, auto of een andere grote aankoop kost een stuk minder dan enkele jaren geleden.

Extreem lage rente

Op dit moment betaal je voor een persoonlijke lening van 50.000 euro met een looptijd en een rentevaste periode van 10 jaar 3,3 procent rente. Nederlands Krediet Collectief is een van de best beoordeelde kredietbemiddelaars met een 4,8 uit 5 en dankzij kredietbeschermers en de historisch lage rente is het voor veel mensen aantrekkelijk om te lenen.

Lagere winstmarges

De daling in rente op consumptieve kredieten is inmiddels al zeven jaar aan de gang. De rente is van 5,2 procent naar 3,3 gegaan, en dat betekent dat consumenten voor een krediet van 50.000 euro nu 6.000 euro minder aan rente betalen dan in 2015. Volgens Jeroen Uppelschoten van kredietvergelijker Becam is de rente van consumptieve kredieten laag omdat geldverstrekkers genoegen nemen met lagere winstmarges, om geen marktaandeel te verliezen aan concurrenten. In 2021 was hetzelfde aan de hand op de hypotheekmarkt.

Einde dalende trend

Het lijkt erop dat de bodem wel in zicht is en dat de rentes in 2022 niet zullen blijven dalen. Volgens van Uppelschoten is het wel van belang dat consumenten vertrouwen hebben in hun eigen financiële situatie. “Naarmate dit vertrouwen stijgt, zal ook de vraag naar leningen verder toenemen,’’ vertelt hij aan Business Insider. ‘‘Voor geldverstrekkers is er in die situatie minder reden om de race naar de bodem voort te zetten.”

Geldzorgen

De coronapandemie en de hoge inflatie blijven echter onzekere factoren. Een enquête van Wijzer in Geldzaken wees uit dat mensen zich zorgen maken over geld. Zestig procent van de Nederlanders verwacht door de stijgende energieprijzen moeilijker rond te kunnen komen en tweederde maakt zich zorgen dat de prijzen voor producten in 2022 nog meer gaan stijgen. Nederlanders willen dan ook een stuk vaker dan in eerdere jaren in het nieuwe jaar bezuinigen op energie en gas.

Leennormen

De leennormen zijn overigens sinds 1 april 2021 aangescherpt voor consumptieve kredieten. De nieuwe methodiek zorgt ervoor dat inkomsten en lasten nog preciezer in kaart worden gebracht waardoor het risico van overkreditering verder wordt verkleind. Bij het bepalen van het maximale leenbedrag wordt tegenwoordig ook rekening gehouden met extra kosten die je hebt als je een auto of huis hebt.