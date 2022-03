Universiteit Groningen bevriest samenwerking Russische partners

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bevriest per direct alle relaties met zijn Russische niet-universitaire partners. Volgens een woordvoerster gaat het met name om de samenwerking met Energy Delta Institute, een business school op het gebied van energietransitie. Dit instituut werd twintig jaar geleden opgericht door onder andere het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, GasTerra, Gasunie, Shell en RUG.

De Groningse onderwijsinstelling zet de samenwerking nog wel door met een aantal universiteiten in Rusland. “Daar volgen wij het landelijk beleid. Op dit moment vindt er nog steeds kennisuitwisseling plaats, daar is nog geen sanctie op. Op het moment dat dit gaat wijzigen, dan zullen we dat opvolgen”, aldus de woordvoerster.

Het Nederlandse Gasunie maakte eerder deze week al bekend relaties en contacten met Russische bedrijven zoals Gazprom te bevriezen. Daarmee volgt de onderneming Europese sancties tegen Rusland.