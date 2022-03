Winkels voor legerspullen zien grote vraag wegens oorlog Oekraïne

Zaken die legerkleding- en spullen verkopen zien afgelopen dagen een grote vraag naar onder meer kogelwerende vesten en helmen. De kopers willen de legerkleding opsturen naar Oekraïne of er zelf mee deelnemen aan de oorlog.

Firstcarecompany in Deventer krijgt sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne vorige week donderdag zoveel telefoontjes dat medewerkers haast niet meer toekomen aan hun werk, zo zegt directeur Ard Bennink. “We worden elke vijf minuten gebeld met vragen over kogelwerende vesten, militaire schoenen, helmen, snijwerende handschoenen, medische artikelen, noem maar op.” Een aantal producten zijn al helemaal uitverkocht en moet de zaak bijbestellen.

“Mensen willen de spullen opsturen naar Oekraïne, maar we spreken ook mensen die zelf die kant opgaan.” Het gaat volgens Bennink vooral om Oekraïense Nederlanders die hun land willen helpen. Het bedrijf doneert zelf ook een lading medische hulpmiddelen aan het land.

Bij de onlinewinkel Benscore.com stromen de telefoontjes en mails sinds deze week binnen. “Vooral voor vragen over kogelwerende vesten en helmen, hoe snel en hoe veel we ervan kunnen leveren”, zegt een medewerkster. Ook zij zegt dat mensen de spullen willen opsturen aan familie of er zelf mee willen gaan vechten. Er worden grote hoeveelheden per keer besteld. Hoe veel precies kan ze niet zeggen, maar “het is lekker druk”.

Ook Dump Company in het Brabantse Zundert wordt “de hele dag door” gebeld door mensen die legerspullen willen kopen. “Maar de dingen die ze willen, zoals kogelwerende vesten, verkopen wij niet”, zegt een medewerker. Daar is hij eigenlijk wel blij om. “Ik wil geen geld verdienen aan een oorlog.”

Bennink van Firstcarecompany vindt het ook niet helemaal goed voelen om nu flink te verdienen aan de situatie. “Wij hebben hier Oekraïners in de winkel gehad met tranen in hun ogen.” Hij berekent daarom naar eigen zeggen een minimale marge op de spullen die hij aan deze mensen verkoopt.