Apple Store donderdag weer open

Het lijkt er sterk op dat de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam donderdag weer opengaat. Op de website valt te lezen: “Morgen gaan we weer open. Je bent welkom. Je kunt vanaf morgen shoppen door langs te komen.” Een woordvoerder van de klantenservice van Apple bevestigt dat de winkel weer opengaat, “tenzij er vandaag nog gekke dingen gebeuren”, zo houdt hij een slag om de arm.

In de Apple Store aan het Leidseplein vond vorige week dinsdagavond een gijzeling plaats. Een 27-jarige gewapende Amsterdammer hield urenlang een klant vast. Hij beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht.

De gijzelnemer werd aangereden door een politieauto toen hij achter de gegijzelde man aan de winkel uit rende. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Over zijn motief is nog niets bekend.