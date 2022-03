Benefietconcerten en versierde gebouwen bij actie voor Oekraïne

Diverse culturele instellingen komen dit weekend in actie om geld op te halen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het geld dat met de actie #hArtforUkraine wordt ingezameld gaat naar Giro555, werd woensdag bekendgemaakt.

Onder de noemer Amare for Ukraine geven het Haagse cultuurhuis Amare, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en Het Nationale Theater en Nederlands Dans Theater zaterdag een benefietconcert in Den Haag.

Daarnaast versieren Schouwburg De Lawei in Drachten, het Stedelijk Museum van Amsterdam en Theater Junushoff in Wageningen hun gebouw met de kleuren van de Oekraïense vlag. Het Nederlands Blazers Ensemble geeft op zondag 13 maart in Haarlem een benefietconcert.

De website van de actie waarop deelnemende instanties vermeld worden en waarop staat hoe culturele instellingen of particulieren zelf mee kunnen doen, is woensdagmiddag online gegaan. De lijst met deelnemers wordt elke paar uur geüpdatet.