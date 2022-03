Het weer met Piet Paulusma: veel zon

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen landinwaarts plaatselijk glad. Het kan in het noorden nevelig zijn en worden. Mogelijk mist. Autoruiten krabben.

Woensdag alweer veel zon. In het westen en zuidwesten meer bewolking met mogelijk in het zuidwesten een beetje regen. Vandaag 8 of 9 graden in het noorden tot 10 of 11 graden elders. Een matige wind uit oost tot noordoost. In het Waddengebied een af en toe vrij krachtige wind. Door de wind voelt het kouder aan. Vanavond en vannacht bijna overal vrij helder weer en lichte vorst van 0 tot -2 graden. Grondvorst tussen -2 en -7 graden! In de kustgebieden en op de Wadden +1 graad met wat grondvorst. In Zeeland meer bewolking en +4 graden. Plaatselijk glad!

Donderdag

Donderdag vrij zonnig met 8 graden in het Waddengebied tot 13 graden in het zuiden. Een matige meest oostenwind. In het noorden af en toe vrij krachtig. Hierdoor voelt het kouder aan. In de nacht wat lichte vorst van 0 of -2 graden. In de kustgebieden +1 of +2 graden met wat grondvorst. In Zeeland aan de kust +4 graden. Kans op gladheid.

Vrijdag opnieuw vrij zonnig en 9 tot 12 graden. Een matige tot af en toe vrij krachtige oostenwind. In de nacht vrij helder met lichte vorst van 0 of -2 graden en grondvorst van -2 tot -7 graden. Wadden- en kustgebieden +1 of +3 graden met wat grondvorst. Plaatselijk glad.

Zaterdag vrij zonnig weer met overdag 6 tot 10 graden en een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit oost tot noordoost. In de nacht opnieuw lichte vorst van -1 tot -3 graden. Op veel plaatsen matige grondvorst van -6 of -7 graden.

Zondag aardig zon en ongeveer 7 tot 9 graden met een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit noord tot noordoost. In de nacht 0 of -1 graden.