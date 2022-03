Kerkklokken luiden voor vrede in Oekraïne

In heel Nederland luiden aan het einde van de middag kerkklokken voor vrede in Oekraïne. Als het aan de Raad van Kerken ligt doen alle kerken in het land tussen 17.15 uur en 17.30 uur mee.

Direct na het luiden van de kerkklokken begint in de Domkerk in Utrecht een speciale oecumenische dienst. Tweehonderd mensen kunnen daar deelnemen aan een gebedsmoment. Daarin gaan bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch en scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland voor. De dienst wordt live uitgezonden op NPO 2.

De Raad van Kerken hoopt dat het luiden van de klokken voor iedereen een moment is om stil te staan bij de “verwarrende en angstige gebeurtenissen” in Oekraïne.