Ruim 20 BoerBurgerBondgenoten doen mee aan verkiezingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) doet dit jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar probeert in plaats daarvan via lokale partijen een voet tussen de deur te krijgen in de gemeentepolitiek. Inmiddels zijn twintig lokale partijen ‘BBBondgenoot’ geworden, en volgens voorzitter Erik Stegink zitten er nog een aantal aan te komen.

Het gaat onder meer om TROTS Haarlem, Burger Belangen Moerdijk, Heusden Verbindt, Duurstede voor Democratie en Kleurrijk Fryske Marren. Op de websites van de partijen staat het logo van het bondgenootschap vermeld.

Het bondgenootschap is een samenwerking waarbij de lokale partijen hun eigen identiteit behouden, volgens Stegink. Zo onderschrijven de partijen het landelijke verkiezingsprogramma van BBB, maar heeft de partij, die sinds vorig jaar maart met één zetel is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, geen verantwoordelijkheid voor het bestuur van de lokale partijen. Ook ondersteunt BBB de partijen niet financieel. Eenmaal gekozen in de gemeenteraad verwacht BBB wel dat fractieleden lid worden van hun partij.

De bedoeling is dat er zo een platform ontstaat waarbij BBB en de bondgenoten standpunten kunnen uitwisselen en plaatselijke thema’s snel een “verbinding met Den Haag” kunnen krijgen, aldus Stegink. Ook worden er voor leden en bondgenoten speciale opleidingsprogramma’s georganiseerd.

BBB zegt sinds de entree van politiek leider Caroline van der Plas al vaak te zijn benaderd door lokale partijen die willen samenwerken. Volgens Stegink kwamen de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar nog “te vroeg” voor de partij. Volgend jaar in maart wil de BBB wel meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen.