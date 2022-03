Stemmen kan dit jaar ook in bioscoop, stadion of museum

Over twee weken zijn er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen naast stemlokalen in bibliotheken, buurthuizen en scholen ook genoeg bijzondere plekken te vinden waar mensen hun stem uit kunnen brengen.

Zo kunnen inwoners van Rotterdam terecht in de voetbalstadions van Sparta of Excelsior. In Utrecht kan er gestemd worden in Stadion Galgenwaard of in het Spoorwegmuseum. In Amsterdam opent het Olympisch Stadion de deuren voor stemmers, net als het Concertgebouw, het Scheepvaartmuseum, het Eye Filmmuseum en de Tolhuistuin.

In Tilburg verandert poppodium 013 tijdelijk in een stembureau speciaal gericht op jongeren. Na het stemmen in de zaal kunnen stemmers de speciale ‘Stem als een Ster’-route lopen, en zo een “unieke backstage experience” krijgen, aldus 013. Andere concertzalen waar stemlokalen worden opgetuigd zijn TivoliVredenburg in Utrecht en PAARD in Den Haag. Verdere opvallende stemlocaties in de hofstad zijn het Kurhaus, de Koninklijke Schouwburg en het Kunstmuseum.

Weespenaren, die dit jaar vanwege een herindeling stemmen voor de gemeenteraad van Amsterdam, kunnen stemmen in een brandweerkazerne, en Arnhemmers kunnen hun stem uitbrengen in de voormalige Koepelgevangenis. In Valkenburg aan de Geul gaan speciale riksja’s rijden die inwoners die slecht ter been zijn naar de stembus te brengen. De gemeente stelt de fietskarretjes gratis beschikbaar, zo meldde TV Valkenburg eerder.

In het Overijsselse Marle is het kleinste stembureau van Nederland te vinden. De voorzitter van het stembureau, Wim Westhoff, ontving kiezers altijd in zijn eigen woonkamer, maar vanwege het coronavirus moet hij dit keer uitwijken naar zijn schuur, net als vorig jaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Dit jaar kan stemmen ook gecombineerd worden met een filmbezoek. In verschillende Pathé-bioscopen in Amsterdam, Ede, Tilburg, Utrecht en Maastricht worden stemlokalen ingericht.