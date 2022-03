UWV ziet overheidsbudget cursussen snel opraken

Het budget van de overheid voor cursussen en opleidingen is waarschijnlijk aan het eind van de dag al op, zegt een woordvoerder van UWV. De instantie is uitvoerder van het zogeheten STAP-budget dat sinds dinsdag kan worden aangevraagd.

Mensen kunnen een vergoeding van maximaal 1000 euro aanvragen voor een cursus om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het budget voor dit jaar is in totaal 160 miljoen euro, verdeeld over vijf rondes. De eerste ronde is dus 1 maart ingegaan.

“Op dit moment hebben we ongeveer 25.000 aanvragen verwerkt, waarmee we ongeveer 60 procent van het budget al hebben toegekend. Dat betekent dat we ruim 20 miljoen euro in deze ronde hebben toegekend voor deze aanvragen”, aldus de woordvoerder van UWV.

Volgens hem proberen tienduizenden mensen tegelijk in te loggen. “Daardoor zijn langere wachttijden ontstaan. We zitten nu op een wachttijd van zestien minuten om in te loggen. We hadden al wel bedacht dat het in de eerste ronde wel druk zou worden en dat blijkt nu ook wel. Het geeft ook wel aan dat er een behoefte is voor dit budget”, aldus de zegsman. Welke cursussen vooral populair zijn bij de aanvragers kon hij nog niet zeggen.