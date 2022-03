Werkstraffen geëist voor vaccinweigeraars die GGD’ers bedreigden

Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft woensdag werkstraffen geëist tegen een man en een vrouw wegens bedreiging van GGD’ers in Heerlen. Tegen de vrouw eiste het OM een taakstraf van honderd uur, tegen de man tachtig uur. Tegen beiden is ook een voorwaardelijke celstraf geëist van twee maanden en een verbod om het komende halfjaar naar een priklocatie van de GGD te gaan. De politierechter doet donderdag om 14.00 uur uitspraak.

De 48-jarige Mark F. en de 49-jarige Sandra M., beiden uit de gemeente Heerlen, zijn tegen vaccinatie. Samen met medestanders drongen ze op 9 en 10 februari een prikplek van de GGD binnen en vielen medewerkers en bezoekers lastig. Ze beschuldigden medewerkers van moord en genocide. Ze weigerden weg te gaan na verzoeken daartoe van de GGD.

De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan mishandeling, bedreiging, dwang, lokaalvredebreuk en belediging van de GGD-medewerkers. Zo zei F.: “Jij hangt dadelijk aan een touwtje.” Later lichtte hij bij politie deze uitspraak toe met de woorden dat er straks volkstribunalen komen waarbij dit een van de gevolgen kan zijn. Sandra M. betichtte GGD’ers luidkeels van genocide, en schold hen uit voor “mongolen” en “moordenaars”. Ook bedreigde ze een medewerker met de woorden “jij gaat eraan”. Ze sloeg een medewerker, naar eigen zeggen uit noodweer, toen deze een mobieltje van haar wilde afpakken.

“Van hulpverleners blijf je af”, aldus de officier van justitie. “Ze hebben bewust geweld gebruikt en op onwettige wijze hun standpunt duidelijk gemaakt.” De GGD Zuid-Limburg hield via een raadsman de rechtbank voor dat de groep indringers zonder toestemming beelden van het incident op internet heeft verspreid, waardoor medewerkers ernstig in hun persoonlijke levenssfeer zijn geschaad.

De advocaten van de verdachten zeiden dat de twee eigenlijk weinig tot niets strafbaars te verwijten valt. Voor de man werd volledige vrijspraak gevraagd, voor de vrouw vrijspraak voor de meeste verdenkingen.

Beide verdachten lieten tijdens de snelrechtzittingen weten het goed bedoeld te hebben en boden hun excuses aan.