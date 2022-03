200 mensen met verstandelijke beperking bemannen stembureaus

In zeker 130 gemeenten worden stembureaus tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen bemand door een vrijwilliger met een lichte verstandelijke beperking, gekoppeld aan een ‘regulier’ stembureaulid. Volgens projectleider Marian Geling van de organiserende stichting Prokkel zijn er in totaal tweehonderd van deze duo’s een dag of dagdeel actief in het stemlokaal en bij het tellen van de stemmen.

Geling ziet een aantal grote winstpunten. “Deze mensen worden nu op hun kracht aangesproken en plaats van dat ze ‘ziek, zielig en nooddruftig’ zijn” – een verwijzing naar de Fabeltjeskrant. “Ze hebben een taak en laten daarmee zien dat ze kunnen meedoen en van betekenis kunnen zijn. Ook raken ze zo meer betrokken bij het democratische proces en zien ze hoe het werkt.”

Voor gemeenten valt er door dit project ook genoeg te leren, aldus Geling: “Inzet van mensen met een lichte verstandelijke beperking in stembureaus past goed in de verplichting voor gemeenten om een lokale inclusie-agenda op te stellen. Veel gemeenten worstelen daarmee. Tegelijk leren gemeenten hierdoor om dingen toegankelijker en vooral begrijpelijker te maken.”

De bredere inzet van mensen met een lichte verstandelijke beperking volgt op een pilot in zeven gemeenten, vorig jaar tijdens de landelijke verkiezingen. De vrijwilligers aan wie ze zijn gekoppeld zijn vaak gemeenteambtenaren die een stembureau bemannen, maar ook mensen die zich speciaal hebben aangemeld na een oproep in kranten en op sociale media. “Op deze manier ontstaat veel contact en begrip”, aldus Geling.

Twee van de zeven mensen met een lichte verstandelijke beperking die vorig jaar meededen aan de pilot, gaan deze keer zelfstandig aan de gang als stembureauvrijwilliger, zegt Geling trots.

Mensen met een verstandelijke beperking mogen zelf ook stemmen. ’s Heeren Loo, een grote aanbieder van gehandicaptenzorg, zegt zijn cliënten daarin te begeleiden. Zo kunnen ze een training volgen om uit te zoeken welke partij bij hen past en hoe de verkiezingen werken. Daarnaast kunnen ze oefenen met stemmen in een stemhokje en krijgen ze de Verkiezingskrant in gewone taal die ProDemos heeft ontwikkeld.

’s Heeren Loo zegt dat er in vijf van zijn zorglocaties stembureaus zijn ingericht, zodat de drempel voor de cliënten om op woensdag 16 maart te stemmen laag zal zijn. De ‘eigen’ stemlokalen zijn in Apeldoorn, Ermelo, Wekerom, Monster en Noordwijk.