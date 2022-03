Derde verdachte in onderzoek Stichting Hulptroepen Alliantie vrij

De derde persoon die is opgepakt in het onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie is inmiddels ook vrij, zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Hiermee zijn alle drie de personen die maandag werden opgepakt op vrije voeten.

Ondernemer Sywert van Lienden werd woensdag al heengezonden, samen met een tweede verdachte. Het onderzoek gaat door.

Het drietal is opgepakt vanwege de omstreden mondkapjesdeal vanuit het door hen opgerichte Hulptroepen Alliantie. Afgelopen maandag werd bekend dat het OM een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar aanleiding van een aangifte van het uitzendconcern Randstad. Dat leverde personeelsleden aan Hulptroepen Alliantie omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid.

Later bleek echter dat Van Lienden en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Hierdoor zou hij samen met de andere oprichters miljoenen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die zij sloten met het ministerie van Volksgezondheid.