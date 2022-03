Duizenden burgers melden zich voor opvang Oekraïners in eigen huis

Duizenden mensen hebben zich de afgelopen tweeënhalve dag gemeld bij het burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Deze mensen willen, als dat nodig blijkt, hun huis beschikbaar stellen om Oekraïners onderdak te geven. Initiatiefnemer Huib van Mierlo meldt donderdag even na het middaguur dat er 3677 aanmeldingen binnen zijn in zijn database. “En dat loopt op.”

Zijn club bemiddelt overigens niet zelf tussen eventuele vluchtelingen en Nederlanders die onderdak willen bieden. Mensen die het formulier op zijn website invullen, gaan ermee akkoord dat hun gegevens mogelijk gedeeld kunnen worden met het Rode Kruis of het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Hij zei eerder al het initiatief gestart te zijn om voorbereid te zijn “op een enorme stroom van vluchtelingen”. Onderdak Oekraïne is een van de burgerinitiatieven die op dit moment loopt in het land. Zo bestaat ook RoomforUkraine, van initiatiefnemer Louis de Mast. Ook hij meldt veel aanmeldingen binnen te krijgen van mensen die een kamer of andere leefruimte aanbieden. Via platform voor huizenruil HomeExchange zijn daarnaast 1246 accommodaties beschikbaar gesteld voor Oekraïners, waaronder 31 in Nederland.

Het Rode Kruis zegt op dit moment te bekijken of en hoe de organisatie een rol kan gaan spelen in deze vorm van opvang. “We zijn in gesprek met meerdere partijen en er is ook contact geweest met Onderdak Oekraïne.” Het Rode Kruis kan niet zeggen waar bijvoorbeeld een woning aan moet voldoen als er eventueel mensen moeten worden opgevangen door particulieren. “Het is voor het Rode Kruis wel belangrijk dat mensen in een veilige en menswaardige omgeving terecht gaan komen”, stelt een woordvoerster.