Erasmusprijs 2022 voor schrijver David Grossman

De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2022 toegekend aan de Israëlische schrijver David Grossman (Jeruzalem, 1954).

Het oeuvre van Grossman beslaat een twintigtal boeken: romans, kinderboeken, essaybundels en reisverslagen. Volgens de jury snijdt hij “met ongekende moed” ongemakkelijke politieke onderwerpen aan, zoals het dagelijks leven van mensen in bezet gebied en de Palestijnse minderheid in Israël. Maar ook thema’s als vriendschap, leven met het verleden en de band tussen generaties. “Het schrijverschap van David Grossman legt verbinding tussen het persoonlijke en het universele. Verlies van menselijkheid en hoop, rouw, en geweld worden hierdoor niet als specifiek geografische problemen geduid maar als universeel menselijke worstelingen.”

Het thema van de prijs is dit jaar ‘verbinders in een verdeelde wereld’.

De Erasmusprijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een “buitengewoon belangrijke bijdrage” heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen en de kunsten. De prijs is een geldbedrag van 150.000 euro en zal worden uitgereikt in het najaar van 2022.