Hugo Metsers legt werk bij acteursopleiding faaam voorlopig neer

Hugo Metsers legt zijn werkzaamheden bij de door hem opgerichte acteursopleiding faaam voorlopig neer. Meerdere oud-studenten van de opleiding zeiden in een artikel van de Volkskrant dat de acteur en docent over grenzen ging en dat ze zich onveilig voelden.

“Vanwege de huidige onrust in alle media en om de lessen in alle rust doorgang te kunnen laten vinden, schorten we al mijn lesactiviteiten per direct op tot nadere orde. Ook zal ik voorlopig niet deelnemen aan het kernteam, beoordelingen van studenten en het jureren tijdens audities van aspirant studenten”, aldus Metsers in een verklaring op de website van faaam.

De oud-studenten beweerden onder meer dat ze bij het vak Functioneel Naakt verder moesten gaan met naaktscènes dan ze wilden. Metsers liet eerder aan het ANP weten “geschrokken” te zijn van de berichtgeving. De acteur, die onder meer te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden, zei zich niet te herkennen in de beschuldigingen en liet toen ook weten bezig te zijn met aanpassingen aan de opleiding.

“Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee”, schrijft Metsers donderdagavond in zijn verklaring. “Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan.”

De acteur noemt het “jammer” dat in het artikel van de Volkskrant handelingen zijn opgetekend die volgens hem onjuist zijn en waar hij zich niet in herkent. “Ik sta, als altijd, open om met eenieder die dat wil de dialoog aan te gaan. Daar kan ik dan weer van leren en groeien, ook om zo de opleiding beter, veiliger en nog succesvoller te maken.”