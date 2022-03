Kabinet bereidt zich snel voor op grotere vluchtelingenstroom

Het kabinet maakt, in overleg met de 25 veiligheidsregio’s, plannen “om de komende dagen voorbereid te zijn op een grotere stroom” van vluchtelingen uit Oekraïne, meldt premier Mark Rutte. Er vindt volgens hem nu een “opschaling plaats”. Mochten er nog meer vluchtelingen uit Oekraïne komen dan verwacht, dan “zorgen we in een derde escalatie dat we daarvoor klaarstaan”, aldus Rutte.

De premier benadrukt dat het “niet in te schatten” is hoeveel vluchtelingen naar Nederland komen. Maar Nederland zal “ruimhartig” opvang bieden. Nadat de Taliban de macht hadden overgenomen in Afghanistan, ontstond juist veel gedoe om de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Het oude kabinet zag zich genoodzaakt gemeenten te dwingen voor opvang te zorgen, maar bleek hier geen juridische grond voor te hebben.

Oekraïners die vluchten voor het Russische geweld in hun land “komen onder een andere titel” dan Syrische of Afghaanse vluchtelingen, zegt Rutte. “Dat maakt het juridisch wat makkelijker.” Ook als straks blijkt dat Nederland nog veel meer Oekraïense vluchtelingen moet opvangen, gaat dat volgens Rutte “niet via de gebruikelijke opvanglocaties” van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa).

Vooralsnog zijn tientallen Oekraïners aangekomen in Nederland, een deel heeft asiel aangevraagd, een deel nog niet. Er zijn al een aantal opvangplekken, geeft Rutte aan. “We kijken op andere plekken waar dat nodig is. Dat gaat op dit moment goed”, benadrukt hij.