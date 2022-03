Nederland ondanks daling nog altijd donkerrood op coronakaart

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt snel, de piek van de omikrongolf is geweest, maar op de Europese coronakaart is dat donderdag nog altijd niet te zien. Voor de zestiende week op rij staan alle provincies op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau. Een stap omlaag is voorlopig nog ver weg.

Friesland is de grootste brandhaard van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar 4974 op elke 100.000 inwoners positief getest, oftewel één op elke twintig Friezen. Dat is 45 procent minder dan op het overzicht van vorige week. Friesland staat op de tiende plaats van de wekelijkse ranglijst van de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Groningen en Drenthe hebben naar verhouding ook veel bevestigde besmettingen, hoewel het aantal positieve tests ook daar daalt. Bij de omikrongolf waren de noordelijke provincies tot nu toe juist redelijk gespaard gebleven. In de rest van Europa wordt de kaart iets minder vurig. Van de 215 regio’s staan dertien op rood. De Franse regio Mayotte is als enige groen.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt elke donderdag een kaart over de stand van de epidemie in Europa. Alle regio’s kleuren groen, oranje, rood of donkerrood, afhankelijk van het aantal positieve tests en de vaccinatiegraad. De nieuwe kaart gaat over de afgelopen twee kalenderweken, de periode van maandag 14 tot en met zondag 27 februari.