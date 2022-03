Ollongren wil niets kwijt over verdere levering wapens Oekraïne

Defensieminister Kasja Ollongren zal niet meer communiceren over de levering van wapens in Oekraïne. “U zult hierover geen details horen”, zei ze donderdag na extra kabinetsberaad.

De afgelopen dagen heeft Defensie onder meer gemeld dat Nederland tientallen raketwerpers, honderden antitankraketten en tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten heeft geleverd aan Oekraïne om zich te kunnen verdedigen tegen de Russische agressie. Ook zijn scherpschuttersgeweren, munitie en twee duikvaartuigen verzonden.

Ollongren zei wel “dat er goed contact is en we blijven doen wat we kunnen”. Naast hulpgoederen zijn dat ook “voorzieningen die militairen nodig hebben om hun werk te kunnen doen. We blijven Oekraïne graag helpen”.

Over mogelijke nieuwe wapenleveranties zal met “de Tweede Kamer goed gecommuniceerd” worden, maar openbare details blijven voortaan uit. Waarom er eerst wel details naar buiten kwamen en in het vervolg niet meer, bleef onduidelijk.

Ook de digitale dreiging wordt goed in de gaten gehouden. Volgens Ollongren kunnen hackaanvallen vanuit Rusland ons land raken en daarom zijn het Nationaal Cyber Security Centrum, ministeries en allerlei sectoren extra waakzaam. Bedrijven en mensen kunnen volgens haar ook zelf iets doen door hun digitale veiligheid op orde te brengen, bijvoorbeeld door tijdig updates uit te voeren.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD meldde donderdag dat het afgelopen jaar routers zijn gehackt van Nederlandse particulieren en bedrijven. De Russische geheime dienst GRU zit daar achter en probeert daarmee een netwerk te creeëren om later een aanval te kunnen doen.