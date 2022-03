‘Ruinerwoldvader’ eist schadevergoeding van 50.400 euro

De 69-jarige vader van het gezin dat in oktober 2019 in een afgelegen boerderij in Ruinerwold werd ontdekt wil een schadevergoeding van 50.400 euro voor de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Dit bleek donderdag tijdens een rechtszaak over dit schadeverzoek. De rechtbank in Assen stopte vorig jaar maart de vervolging, omdat Van D. door een hersenbloeding niet in staat is om terecht te staan.

Van D. zat 504 dagen vast op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en seksueel misbruik van enkele van hen. De man werd in 2016 getroffen door de hersenbloeding. Volgens zijn advocaat Jana Andonovski was van begin af aan bij justitie bekend dat de gezondheid van Van D. slecht was. Hij kon niet praten en veel dingen leek hij niet goed te begrijpen.

Begin 2020 beval de rechter dat de man moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het duurde meer dan een half jaar voor hij daar terechtkon. Het rapport hiervan was pas in oktober gereed en het duurde vervolgens tot maart vorig jaar dat Van D. naar huis mocht. Het is niet door toedoen van Van D. dat hij zo lang in voorarrest zat, zei de advocate.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat Van D. geen recht heeft op een schadevergoeding. De mate van verdenking was en bleef dusdanig sterk dat dit een schadetoekenning in de weg staat, zei de officier van justitie. Uit het onderzoek bleek dat de zes jongste kinderen nooit zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand. De oudsten mochten met de buitenwereld niet over hen praten. “Ze bestonden voor de wereld niet”, zei de aanklager. De drie oudste kinderen ontvluchtten het gezin tien jaar voordat het in Ruinerwold neerstreek.

De agenten ontdekten in 2019 de overige kinderen in de boerderij, nadat één van hen alarm sloeg in een kroeg in het dorp. De strafbare feiten waarvan Van D. werd verdacht gebeurde ook in de tijd voordat het gezin in Ruinerwold woonde. In die tijd was de gezondheid van Van D. nog niet aangetast door de hersenbloeding. Van D. woont inmiddels gedwongen in een zorginstelling. Als de rechter de schadevordering toewijst, krijgt hij die niet zelf. De man staat sinds november onder curatele. De advocaat van Van D. vermoedt dat het geld dan naar de negen kinderen gaat.