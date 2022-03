Russische Hermitage: objecten tentoonstelling terug naar Rusland

Voorwerpen uit de voortijdig beëindigde tentoonstelling over Russische avant-garde in de Hermitage Amsterdam gaan zo snel mogelijk terug naar de Hermitage in Sint-Petersburg. Dat heeft het Russische staatsmuseum donderdag bekendgemaakt op de eigen website.

Eerder donderdag brak de Hermitage Amsterdam de banden met het gelijknamige Russische museum wegens de recente aanval van Rusland op Oekraïne, waardoor de tentoonstelling “tot nader order” werd gesloten. Volgens het Russische museum was de vroegtijdige sluiting een “gezamenlijk besluit”.

Het museum stelt dat “in overeenstemming met de bestaande tentoonstellingsovereenkomst” is begonnen met het zo snel mogelijk laten terugkeren van de voorwerpen uit de tentoonstelling “naar het grondgebied van de Russische Federatie”.

Een woordvoerder van de Amsterdamse Hermitage was niet direct bereikbaar voor commentaar.