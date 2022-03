Rutte in videoboodschap aan Oekraïners: wij zijn familie

Premier Mark Rutte heeft een videoboodschap voor de Oekraïense bevolking online gezet. Hij zegt daarin de Oekraïners te bewonderen, en belooft steun te blijven leveren in de vorm van wapens, geneesmiddelen en voedsel in de strijd tegen de Russische troepen. “Wij zijn familie in Europa.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had Rutte gevraagd het filmpje op te nemen, zegt de premier. “Ik beloof u: uw vastberadenheid zal ook onze vastberadenheid zijn. Want deze wrede aanval mag en zal niet slagen.” Rutte verwijst verder naar de sancties die zijn ingesteld tegen Russische personen en bedrijven na de aanval op Oekraïne.

“Vrije landen zijn verenigd in hun veroordeling van de aanval. Verenigd in hun steun voor het Oekraïense volk. En verenigd in hun reactie”, aldus Rutte. Hij sluit het filmpje af met de Oekraïense strijdkreet waarmee Zelenski zijn eigen toespraken ook vaak afsluit: “Slava Ukraini!”, ofwel ‘Glorie aan Oekraïne’.