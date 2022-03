Rutte: mensen met kleine portemonnee moeten even geduld hebben

Mensen met een kleine portemonnee krijgen financiële ondersteuning van het kabinet, maar dit is niet binnen twee weken geregeld. Dat stelde premier Mark Rutte na afloop van het extra kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.

De stijgende prijzen raken iedereen, maar er zijn vooral zorgen over mensen die nu al moeite hebben om rond te komen. Eerder was al duidelijk dat zij een vorm van financiële tegemoetkoming zouden krijgen, voor onder meer de stijgende energieprijzen.

Ook prijzen van andere producten gaan omhoog. De tegemoetkoming kan niet in een handomdraai worden geregeld, stelde Rutte. Het gaat echter ook geen maanden duren. Het is niet duidelijk hoe de vergoeding eruit gaat zien.