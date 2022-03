Donatie aan Giro555 voor Oekraïne mogelijk via Air Miles

Mensen die nog Air Miles op hun kaart hebben staan, kunnen die aanwenden voor het goede doel. Sinds vrijdag maakt de organisatie het mogelijk ze te doneren aan Giro555 voor Oekraïne, waarna ze verzilverd worden in klinkende munt.

“De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven in angst en onzekerheid, maar wij kunnen helpen”, is te lezen op de website van Air Miles. Via een aanvinkveld kunnen donateurs invullen hoeveel Air Miles ze willen geven, bijvoorbeeld 200, of 1500 of meer naar eigen keuze.

Een woordvoerder van Giro555 legt uit dat één gedoneerde Air Mile een waarde vertegenwoordigt van een halve eurocent, waarmee bijvoorbeeld 1500 gegeven punten dus gelijkstaat aan een donatie van 7,50 euro. Het op deze manier gedoneerde geld wordt aan het eind van de actie gestort op Giro555.

Vrijdag werden in het eerste uur van de actie al 2 miljoen Air Miles gedoneerd, gelijk aan een waarde van 10.000 euro, aldus een woordvoerster van Giro555. “En dat terwijl nog maar een vijfde van in totaal 1,5 miljoen spaarders van de actie op de hoogte is gesteld via e-mail.”

Klanten van Albert Heijn, Essent, Etos, Praxis, Shell en Mastercard kunnen Air Miles sparen. Ze leveren voordeel op bij onder meer uitjes of producten. Komende zondag communiceren Praxis en Albert Heijn de steunactie grootschalig aan hun klanten, aldus de woordvoerster.