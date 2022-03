Het weer met Piet Paulusma: opnieuw vrij zonnig

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen plaatselijk enige gladheid. Tijd inruimen voor het autoruiten krabben.

Vandaag opnieuw vrij zonnig en 8 tot 12 graden. Een matige oostenwind. In het Waddengebied tot af en toe vrij krachtig. In de nacht vrij helder met lichte vorst van -1 tot -3 graden en grondvorst van -2 tot -7 graden. Wadden- en kustgebieden -1 tot +2 graden met grondvorst van -1 tot -3 graden. Verkeerswaarschuwing: Plaatselijk gladheid.

Zaterdag

Zaterdag vrij zonnig weer met overdag 6 tot 9 graden en een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit oost tot noordoost. In de nacht opnieuw lichte vorst van -1 tot -3 graden. Een koude en matige tot vrij krachtige wind uit oost tot noordoost. Op veel plaatsen matige grondvorst van -5 of -7 graden. Verkeerswaarschuwing: plaatselijk gladheid.

Zondag

Zondag aardig zon. In het noorden meer bewolking. Ongeveer 6 tot 8 graden met een matige tot af en toe vrij krachtige en koude wind uit noord tot noordoost. In de nacht 0 tot -3 graden. Kustgebieden en Wadden rond +2 of +3 graden.

Maandag tot en met woensdag

Maandag veel zon met overdag 7 of 8 graden en een koude wind uit noord tot meest noordoost. In de nacht temperaturen rond het vriespunt, op de meeste plaatsen lichte vorst van -1 of -2 graden. Dinsdag de zon er nog steeds vrijwel volop bij. Overdag 7 tot 10 graden en een sterke en flink koude oostenwind, matig tot vrij krachtig. Woensdag is de zon nog steeds vrijwel volop aanwezig met overdag 8 of 9 graden. Een koude meest oostenwind, matig tot vrij krachtig. In de nachten lichte vorst van -2 of -3 graden. Grondvorst van -2 tot -7 graden.