Hoger onderwijs bevriest banden met Rusland en Belarus

De universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen zetten alle samenwerkingsverbanden met collega’s in Rusland en Belarus voorlopig stil. Ze maken geen geld meer over, delen geen gegevens en beginnen geen nieuwe projecten. Aanleiding is de Russische invasie in Oekraïne.

Russische en Belarussische studenten, docenten en onderzoekers die nu in Nederland zijn, mogen hier wel blijven.

Het bevriezen van de banden is vrijdag bekendgemaakt door Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en De Jonge Akademie. Ze noemen de Russische invasie, die wordt gesteund door Belarus, “een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, de fundamentele waarden waarop academische vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd”.

Volgens de instellingen studeren er momenteel 1653 Russische studenten en enkele Belarussen in Nederland.