Koningspaar praat dinsdag met Oekraïners in Nederland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima treffen dinsdag enkele mensen uit de Oekraïense gemeenschap in Nederland. Het gesprek vindt plaats op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Ook de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko en zijn vrouw zijn bij dit gesprek. Andere aanwezigen heeft de Rijksvoorlichtingsdienst niet bekendgemaakt.

Het koningspaar praat met de groep over de situatie in Oekraïne, de onzekerheid over het lot van familie en vrienden in het land en op de vlucht, de mogelijkheden van contact en de noodzaak van hulp en steun van Nederland, lidstaten van de EU en andere landen.