Man die agenten en Pool neerschoot onder invloed drank en speed

De 39-jarige man die op 25 augustus in Dordrecht twee agenten en een 24-jarige Pool neerschoot, was onder invloed van drank en drugs. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank de uitkomsten bekend van een onderzoek naar stoffen die verdachte Niels W. op de avond van de schietpartij in zijn lichaam had. Behalve alcohol is er volgens de officier van justitie in zijn bloed ook speed gevonden. De Dordtenaar wordt verdacht van zes pogingen tot moord of doodslag.

W. was op de bewuste avond vanuit zijn woning afgelopen op een akkefietje in de buurt, waar handhavers voor waren opgeroepen. Kort erna trapte hij zelf tegen auto’s aan en werd de politie gealarmeerd. Een van de agenten vond W. in de auto van een Poolse omstander. Nadat de politieman hem vroeg uit de wagen te komen, greep W. het dienstwapen van de man en schoot ermee in het rond.

Twee agenten werden geraakt door kogels die W. afvuurde, drie buurtbewoners en handhavers ontsnapten aan de kogelregen. De Poolse omstander werd geraakt in zijn rug. Door een dwarslaesie zit hij de rest van zijn leven in een rolstoel.

Onduidelijk is nog of die fatale kogel ook door W. werd afgeschoten of dat deze afkomstig was uit wapens van toegesnelde agenten die de Dordtse schutter onder vuur namen en overmeesterden. Volgens het OM zal onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut daarover binnenkort uitsluitsel geven.

Daarna wordt mogelijk nog een reconstructie gehouden van de schietpartij, omdat de advocaat van W. daar wellicht om vraagt. Hierdoor kan het proces tegen de verdachte vertraging oplopen. De raadsman hoopte in elk geval dat de rechtszaak sowieso op 29 juni kan worden gehouden. “Hoe eerder er duidelijkheid is, hoe beter. Voor alle betrokkenen”, zei hij.

Ondanks nieuwe verhoren en het tonen van beelden zegt W. zich niets te herinneren van het hele incident. “Er is geen luikje bij hem opengegaan”, zei de officier van justitie tijdens de zogeheten pro-formazitting. W. woonde die via een videoverbinding bij. Eerder werd duidelijk dat hij zich het lot van de slachtoffers aantrekt en informeert naar hun toestand. De agenten zijn inmiddels weer aan het werk.