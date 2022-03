Ministerie gaat zorgkosten van Oekraïense vluchtelingen vergoeden

De zorgkosten van Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht, worden volledig gesubsidieerd door de overheid. Zorgverleners kunnen deze groep hoe dan ook gewoon helpen. De kosten kunnen worden vergoed via een zorgregeling voor mensen die onverzekerd zijn, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten.

Er bestaat al een speciale regeling voor de zorgkosten van asielzoekers, maar daar komen de meeste Oekraïners in Nederland niet voor in aanmerking. Dat is omdat zij volgens het associatieverdrag van het land met de Europese Unie enige tijd in Nederland mogen blijven zonder visum, en dus niet per se een asielaanvraag hoeven in te dienen om hier te blijven. Het besluit van vrijdag moet zorgen dat Oekraïners in alle gevallen geholpen kunnen worden, ongeacht de grond waarop ze in Nederland zijn, zegt het ministerie. Als Oekraïners hier aan het werk gaan, moeten ze zelf een zorgverzekering afsluiten.

Het is nog onduidelijk op hoeveel Oekraïense vluchtelingen Nederland zich moet voorbereiden. Donderdagmiddag hadden zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zo’n 250 mensen gemeld, maar het is denkbaar dat hun aantal de komende tijd sterk toeneemt. De veiligheidsregio’s hebben vrijdag afgesproken zich voor te bereiden om in totaal 50.000 mensen te kunnen herbergen.

Of er op termijn een andere regeling opgetuigd moet worden dan de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg die nu wordt gebruikt, bijvoorbeeld omdat het aantal Oekraïense vluchtelingen toeneemt, zegt het ministerie nog te bekijken. “Voorlopig” loopt de vergoeding van zorgkosten volgens het ministerie op de manier zoals die nu is ingericht.