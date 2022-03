Ministerie geeft dringender advies om niet naar Rusland te gaan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen nog dringender om niet naar Rusland te reizen als het niet noodzakelijk is. Volgens het ministerie wordt de situatie in het land met de dag onzekerder. Het wordt steeds moeilijker om internationale betalingen te doen. Dit heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid van medische voorzieningen, aldus het ministerie. Bovendien zijn directe vluchten tussen Rusland en de Europese Unie niet meer mogelijk. Het advies om alleen naar Rusland te gaan voor noodzakelijke reizen gold al sinds eind februari.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties getroffen tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne, zoals het uitsluiten van banken van het internationale betalingsverkeer. Ook heeft Rusland het luchtruim gesloten voor vliegtuigen vanuit veel landen, waaronder Nederland. Veel westerse luchtvaartmaatschappijen vlogen al niet meer naar Rusland.

Wie nu nog in Rusland is, krijgt het dringende advies om te vertrekken. Dat geldt ook voor mensen die er permanent wonen. Het ministerie raadt hen aan goed te bedenken in welke situatie ze willen vertrekken en hoe dat dan veilig kan. Mensen die blijven, krijgen het advies om een noodpakket aan te leggen en alle reispapieren op orde te hebben. Van een evacuatie door de Nederlandse overheid is volgens het ministerie geen sprake.

De kleurcodes die al golden voor Rusland veranderen vooralsnog niet. Voor de grens met Oekraïne geldt code rood, vanwege de oorlog die daar sinds ruim een week woedt. Ook voor Tsjetsjenië en Dagestan geldt code rood, onder meer vanwege het risico op terroristische aanslagen. Voor gebieden met code rood geldt het advies om er niet heen te reizen. De rest van Rusland krijgt code oranje. Dat houdt in dat het ministerie niet-essentiële reizen afraadt.