Nederland stuurt beademingsapparatuur naar Oekraïne

Vanuit een speciaal nooddepot stuurt Nederland beademingsapparatuur naar Oekraïne. Dit gebeurt op verzoek van het Europese programma rescEU.

De apparaten zijn donderdag in Nederland opgehaald, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). De Europese Commissie regelt het vervoer en betaalt de rekening van zowel de medische hulpmiddelen als het vervoer. Ze gaan in eerste instantie naar een logistiek knooppunt in Polen, van waaruit de hulpmiddelen zo snel mogelijk naar Oekraïne worden doorgestuurd. De EU wil dergelijke ‘hubs’ ook in Roemenië en Slowakije opzetten.

Het sturen van beademingsapparatuur staat los van de medische noodhulp die woensdag vanuit Nederland op transport naar Polen is gegaan. Het ging daarbij om beschermende medische kleding en medicijnen, die door het ministerie van VWS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschikbaar zijn gesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het transport verzorgd. In dat transport zaten ook infuussets, transfusiesets en infuuspompen die een partij uit de zorgsector heeft gedoneerd.

Voor hulp aan Oekraïne heeft Brussel het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) ingeschakeld. Via dat programma houdt een aantal landen specifieke voorraden aan, waarop bij een crisis beroep kan worden gedaan. Nederland is een van die landen en zorgt specifiek voor de voorraad en opslag van beademingsapparatuur. Oekraïne heeft Europa onder meer gevraagd medische hulpmiddelen te sturen. De EU heeft daar gehoor aan gegeven.