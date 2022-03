Nog veel vragen rond bloedbad Almelose kruisboogschutter

Over het bloedbad dat de Almeloër Kenzo K. (29) op 17 september in een flat aanrichtte bestaan nog tal van vragen, zo bleek vrijdagmiddag in een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Almelo. K. wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben doodgestoken waarna hij met een kruisboog vanaf zijn balkon zou hebben geschoten op onder anderen politieagenten en hulpverleners.

Een van die vragen die nog onbeantwoord zijn, betreft de vraag of hij onder invloed verkeerde van lsd of andere drugs of dat er sprake was van een psychose, of wellicht een combinatie daarvan. Volgens het bloedonderzoek dat op de dag zelf werd uitgevoerd, zaten er geen sporen in het bloed die op drugs wezen. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten alsnog een urine- en haaronderzoek te willen laten uitvoeren om daar definitief een antwoord op te krijgen.

K. zelf zal op de vele vragen naar het schijnt geen antwoorden willen of kunnen geven. Op de eerste voorbereidende zitting begin december verklaarde hij dat hij zich niets van het gebeuren kon herinneren. “Ik heb net zoveel vragen als iedereen. Maar ik kan ze er niet mee helpen. Het is één groot gat. Het spijt me.” Of zijn geheugenverlies echt is of geveinsd wordt ook nader onderzocht. Half april wordt K. in het Pieter Baan Centrum opgenomen voor onderzoek.

K. wordt naast de twee moorden verdacht van meerdere pogingen tot moord of doodslag met de kruisboog. Onderzocht wordt ook nog hoe dodelijk het wapen was. Hij was vrijdagmiddag zelf niet bij de zitting aanwezig, tot verontwaardiging van de vele aanwezige nabestaanden. “Hij had gezegd dat hij volledig zou meewerken, dan had hij hier toch moeten verschijnen. Dit is respectloos.”

De volgende voorbereidende zitting is op 1 juni. De rechtbank verwacht in het najaar de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen.