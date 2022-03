Onderzoek: ex-partners wonen na scheiding noodgedwongen lang samen

Ex-partners wonen in meer dan de helft van de gevallen een jaar nadat de scheiding is uitgesproken noodgedwongen nog samen. Dat meldt de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) na onderzoek onder 275 leden, dat samen met journalistiek platform Pointer werd uitgevoerd.

Van de deelnemers vindt 79 procent de situatie rondom de woningproblematiek na een scheiding zorgelijk tot zeer zorgelijk. De laatste vijf jaar zijn de problemen volgens ruim 90 procent toegenomen.

Voorzitter Alexander Leuftink van vFAS zegt dat veel mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden in de overspannen woningmarkt. “Voor ouders die net gescheiden zijn, is de situatie nog nijpender. De financiële situatie is veranderd en een woning huren of kopen blijkt vaak te duur.” En dat terwijl na een scheiding vaak een emotionele periode volgt waarin mensen tijd nodig hebben te herstellen, geeft hij aan. “Dat wordt haast onmogelijk wanneer je nog onder één dak woont met je ex.”