Ongeveer 170 Oekraïners aangekomen in Harskamp en Waddinxveen

Op legerplaats Harskamp is donderdagavond laat een groep van 120 Oekraïense vluchtelingen aangekomen bij de opvang. Ook arriveerden er vrijdagochtend ongeveer vijftig Oekraïners in Waddinxveen, die zijn opgevangen in sporthal De Dreef. Daar kunnen de vluchtelingen een week blijven, de gemeente Waddinxveen is nog aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vluchtelingen op langere termijn onderdak te geven.

Op Harskamp is plek voor maximaal 950 mensen. Zij kunnen in principe tot en met 31 mei van dit jaar op Harskamp blijven, laat het ministerie van Defensie weten. Harskamp is een belangrijke oefenlocatie voor het leger. Mensen die worden opgevangen in Harskamp worden van tevoren gewaarschuwd voor eventuele schoten en knallen die te horen zijn. “Vanwege de oorlog in Oekraïne is het belangrijk dat de paraatheid van defensie op peil blijft. Daarom gaat het opleiden, trainen en oefenen onverminderd door”, aldus het ministerie.

De groep Oekraïners in Waddinxveen is naar Nederland gehaald door Waddinxveners die een band hebben met het Oekraïense dorp Reya. Volgens de gemeente zochten deze mensen contact met hun Nederlandse kennissen nadat hun dorp was gebombardeerd. De inwoners van Waddinxveen vroegen op hun beurt hulp van de gemeente. Naar verwachting komen er nog zo’n 25 Oekraïners op een later moment naar de Zuid-Hollandse gemeente.

Ook in Zaanstad en Amsterdam worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. In Amsterdam-Zuidoost is plek voor tachtig mensen in een hotel. Zaanstad vangt inmiddels door samenwerking met een Zaans hotel sinds woensdagavond zeker negen Oekraïense vluchtelingen op. De gemeente Zaanstad verwacht dat het niet bij deze negen mensen blijft die in de gemeente zullen worden opgevangen.

Oekraïners kunnen vrij naar Nederland reizen en hier negentig dagen verblijven, een termijn waarvan het kabinet al heeft gezegd dat het die wil oprekken. Oekraïners die hier nu al zijn kunnen zich melden bij de gemeente waar ze verblijven, als ze hulp nodig hebben.