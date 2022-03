Overheidsbudget voor cursussen in paar dagen vergeven

Het budget van de overheid voor cursussen en opleidingen is binnen een paar dagen al vergeven. Ruim 35.000 mensen hebben een zogeheten STAP-budget aangevraagd en het budget dat sinds 1 maart beschikbaar was is daarmee vergeven, laat het UWV weten.

Mensen kunnen een vergoeding van maximaal 1000 euro aanvragen voor een cursus om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het budget voor dit jaar is in totaal 160 miljoen euro, verdeeld over vijf rondes. De volgende ronde gaat 1 mei in, voor elke ronde is 32 miljoen euro beschikbaar.

“De grote interesse is een bevestiging voor de behoefte waarin de STAP-regeling voorziet. Hiermee kunnen mensen een opleiding volgen en zelf de regie nemen over het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt”, aldus Tof Thissen, directeur van de divisie WERKbedrijf van het UWV.

Door technische problemen en tienduizenden mensen die tegelijk probeerden in te loggen ontstonden er lange wachttijden. Soms moesten mensen wel een dik kwartier wachten voordat ze konden inloggen. “We betreuren het feit dat mensen soms lang in de wachtrij hebben gestaan en in sommige gevallen uiteindelijk niet aan de beurt zijn gekomen om een aanvraag in te dienen”, laat Thissen weten. “In enkele gevallen zijn aanvragen gedurende het proces afgebroken. Dat mensen daardoor teleurgesteld zijn, begrijp ik heel goed. Binnengekomen klachten gaan we netjes afhandelen.”

Per persoon is één keer per jaar een STAP-budget te verkrijgen.