Verbijstering in Kamer om gevechten rond kerncentrale Oekraïne

In de Tweede Kamer is met verbijstering gereageerd op de beschietingen afgelopen nacht rond de kerncentrale Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne. Door de gevechten woedde enige tijd brand op het terrein.

“Dit is een oorlogsmisdaad”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. De Russische president Vladimir Poetin “riskeert een nieuw Tsjernobyl”. Fractieleider Jesse Klaver spreekt van “afgrijselijk” nieuws. “Elke ochtend worden we wakker met een nieuwe nachtmerrie.”

“Nooit eerder in de wereldgeschiedenis kregen soldaten de opdracht te schieten op een kerncentrale”, twittert D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. “Poetin legt niet alleen de veiligheid van Oekraïners in de waagschaal.”

“Totale maar dan ook echt totale waanzin om te vechten in de buurt van een kerncentrale”, vindt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. “En dat nog wel in het land waar de Tsjernobyl reactor ooit ontplofte.”