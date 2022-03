Ziekenhuizen verzamelen medische hulpmiddelen voor Oekraïne

Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn begonnen met het verzamelen van medische hulpmiddelen voor Oekraïne. Die kunnen naar hospitalen in dat land worden gestuurd. Artsen en verpleegkundigen daar kampen namelijk met veel tekorten door de Russische invasie.

Onder meer het OLVG in Amsterdam zamelt spullen in. Het gaat om medische hulpmiddelen voor geboortezorg en kindergeneeskunde. Medewerkers van ziekenhuis St. Antonius (Utrecht, Nieuwegein en Woerden) hebben onder meer infuusvloeistof, kompressen en handschoenen verzameld.

Het Radboudumc in Nijmegen schonk eerder vijftig ziekenhuisbedden die niet meer nodig waren aan een stichting die hulpmiddelen voor Oekraïne verzamelt.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem doet op dit moment nog niet mee aan hulpacties voor Oekraïne, maar zal “zeker overwegen aan te sluiten bij gerichte, zinvolle acties als de gelegenheid zich voordoet”. Het Gelderse ziekenhuis zegt dat de oorlog in Oekraïne indruist “tegen alle mensenrechten. Met afschuw zien we hoe het handelen van machthebbers indruist tegen alle morele waarden die wij als Rijnstate hoog willen houden en ver af lijkt te staan van wat de bevolking wil”.