Zo’n 200 Oekraïners naar Den Haag, mogelijk uitgebreid naar 500

Op korte termijn worden ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in Den Haag. Dat kan snel worden uitgebreid “tot zo’n 500 plekken en verder”, laat de gemeente weten.

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels aangekomen in Den Haag. Zij worden volgens de gemeente opgevangen in een hotel. Vanaf maandag zijn er meer hotelkamers voor ze beschikbaar. Ook kunnen ze terecht bij de Stichting Noodopvang.

Elke veiligheidsregio heeft van het Rijk de opdracht gekregen om op korte termijn duizend Oekraïners op te vangen, en op de langere termijn nog eens duizend. Den Haag ligt binnen de regio Haaglanden, net als onder meer Delft en Zoetermeer. Hoe de Oekraïners over de rest van de regio worden verdeeld, is nog niet bekend.

Ook op andere plekken in Nederland zijn de eerste opvangplekken voor gevluchte Oekraïners gevonden. Zo zijn er twintig kamers in een hotel in Winschoten beschikbaar voor in totaal 40 vluchtelingen. In een kantoorpand in Sliedrecht worden ook Oekraïners opgevangen. De eerste groep, ongeveer 25 mensen, komt daar zondag aan. Een kampeerboerderij met ‘strohotel’ in het Groningse Oldehove wordt ook klaargemaakt om Oekraïners te huisvesten. “Dit betekent nog niet dat de eerste mensen al komen. Wel dat wij klaar zijn om hen te ontvangen”, laat de gemeente Westerkwartier weten.

Rotterdam meldde eerder al op korte termijn duizend Oekraïners op te vangen. Die komen onder meer in twee riviercruiseschepen.

De Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen, en gaan dus ook niet naar een asielzoekerscentrum. Ze mogen hier meteen werken, en hun kinderen kunnen naar school.