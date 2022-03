Demonstraties in Den Haag tegen de oorlog in Oekraïne

In Den Haag zijn zaterdag demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne. Op het Malieveld is de actie ‘Stop de oorlog!’, georganiseerd door de SP en de jongerenbeweging van deze partij, de Partij voor de Dieren en Kerk en Vrede. Daarnaast demonstreren in Nederland woonachtige Russen bij de Russische ambassade in de hofstad.

Bij de ambassade gaat het onder meer om politici en activisten die Rusland om politieke redenen hebben moeten verlaten, zoals Aleksandr Zikov, die leiding gaf aan het hoofdkwartier van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Ze demonstreren vanaf 14.00 uur tegen de oorlog en tegen de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens de organisatoren van de actie op het Malieveld kiest Poetin “eenzijdig voor een militaire aanval, een grove schending van het internationaal recht”. Ze vinden dat hij door “effectieve sancties” moet worden aangepakt.

Tegelijk wijzen ze erop dat “berichten over slachtoffers en vluchtelingen toenemen”. Daarom moet volgens hen de inzet nu gericht zijn op de-escalatie en een wapenstilstand. “We moeten werk maken van een politieke oplossing”, stellen ze in een aankondiging van de actie, die om 13.00 uur begint.