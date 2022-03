Honderden mensen op Haagse Koekamp tegen oorlog Oekraïne

In Den Haag zijn enkele honderden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Op het Malieveld is de actie ‘Stop de oorlog!’, onder meer georganiseerd door de SP en de Partij voor de Dieren. Bij de Russische ambassade protesteren in Nederland woonachtige Russen.

De Russen hebben borden bij zich met teksten als ‘stop the war’. Er worden toespraken gehouden in het Russisch.

Volgens de organisatoren van de actie op het Malieveld kiest de Russische president Vladimir Poetin “eenzijdig voor een militaire aanval, een grove schending van het internationaal recht”. Ze vinden dat hij door “effectieve sancties” moet worden aangepakt.