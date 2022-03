Het weer met Piet Paulusma: het blijft maar zonnig

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen, maar ook de komende avond, nacht en morgenochtend plaatselijk gladheid. Tijd inruimen voor autoruiten krabben.

Vandaag vrij zonnig weer met overdag 5 graden in het Waddengebied tot 10 graden in het zuiden. Een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. In het noorden en westen een af en toe vrij krachtige wind waardoor het kouder aanvoelt. In de nacht opnieuw lichte vorst van -1 tot -3 graden. Kust en Wadden 0 tot +2 graden. Op veel plaatsen matige grondvorst van -3 tot -6 graden.

Zondag zon en bewolking. Ongeveer 6 of 7 graden met een matige tot af en toe vrij krachtige en koude wind uit noord tot noordoost. In de nacht -2 tot -4 graden. Grondvorst van -4 tot bijna -8 graden! Kustgebieden en Wadden rond 0 of +1 graad met grondvorst tot -2 graden.

Maandag veel zon met overdag 7 tot 9 graden en een koude wind uit oost tot noordoost. Dinsdag de zon er nog steeds vrijwel volop bij. Overdag 8 tot 11 graden en een zwakke tot matige koude meest oostenwind, kust en Wadden af en toe vrij krachtig. Woensdag is de zon nog steeds vrijwel volop aanwezig met overdag 9 tot 12 graden. Een koude meest oostenwind, matig tot vrij krachtig. In de nachten temperaturen rond het vriespunt, op de meeste plaatsen lichte vorst van -1 of -2 graden en grondvorst.