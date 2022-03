Na 5 dagen al 16,2 miljoen euro op Giro555 voor Oekraïne

Op Giro555 hebben mensen in vijf dagen tijd al 16,2 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat laat de organisatie zaterdag weten. Met de opbrengst van de actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’ bieden de hulporganisaties achter Giro555 noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.

“De situatie van de Oekraïners leeft enorm onder alle Nederlanders”, zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van Giro555. “Sinds de opening van Giro555 zijn in het hele land volop hartverwarmende initiatieven gestart.”

Maandag is de landelijke inzameldag van Giro555, waarbij de landelijke publieke en commerciële zenders gezamenlijk in actie komen. Dat gebeurt op tv, radio en online. Zo zenden NPO1, RTL4 en SBS6 ’s avonds een gezamenlijk een televisieprogramma uit van 20.30 tot 23.00 uur. Dat is ook te zien via de dertien regionale omroepen.

Op de radio duurt de actie de hele dag. Van 06.00 uur tot 21.00 uur is de uitzending van Radio555 in de lucht, vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het programma is te horen via alle deelnemende publieke en commerciële zenders: 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime.

Ook online werken media en influencers nauw samen. In Beeld en Geluid in Hilversum wordt een ‘social corner’ ingericht en wordt gedurende de dag verslag gedaan van wat er op social media gebeurt.

In Oekraïne en de omringende landen hebben miljoenen mensen humanitaire hulp nodig als gevolg van de gewelddadige invasie van Russische troepen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht.