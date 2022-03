Zeker duizend mensen bij Women’s March in Amsterdam

Naar schatting zijn zeker duizend mensen zijn zaterdag aanwezig bij de Women’s March in Amsterdam. De groep wil, in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart, onder meer de aandacht vestigen op geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen.

Op de Dam zijn meerdere toespraken gehouden, onder anderen door activiste en voormalig directeur bij beleidsorganisatie Transgender Europe, Dinah Bons ,en door Femke Zeven van Bureau Clara Wichmann, dat met regelmaat rechtszaken aanspant voor “een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen”.

Vanaf de Dam loopt de groep richting het Museumplein. Het thema van dit jaar is ‘Time is up’, omdat “de regering nog steeds uit dezelfde gezichten bestaat”. “Zelfbeschikking en de veiligheid van vrouwen worden nog steeds niet serieus genoeg genomen in Nederland”, meldt de website van Women’s March Nederland.