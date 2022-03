Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft vrijwel gelijk

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is nauwelijks veranderd. Volgens de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen zondag 1211 mensen met het virus op verpleegafdelingen, per saldo tien meer dan een dag eerder. Op de intensive cares bleef het aantal patiënten gelijk: 157.

Op verpleegafdelingen kwamen in totaal 130 nieuwe patiënten binnen. Dat is het laagste aantal in zes dagen. Ic’s namen veertien nieuwe ernstig zieke coronapatiënten op.

Het LCPS maakt in de dagelijkse cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en dan toevallig besmet blijken. Het coördinatiecentrum benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt wie er mét of vanwege corona in het ziekenhuis ligt. Alle patiënten met corona moeten in isolatie worden verpleegd, wat veel extra tijd kost.