Dam stroomt vol met actievoerders voor Oekraïne

Op de Dam in Amsterdam zijn zondagmiddag honderden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de Russische president Vladimir Poetin en de oorlog in Oekraïne. De demonstranten hebben geel-blauwe Oekraïense vlaggen, protestborden en spandoeken bij zich.

Op de Dam demonstreren sinds het begin van de oorlog in Oekraïne iedere dag mensen. Met deze grote bijeenkomst op het plein wil vredesorganisatie Pax deze mensen en het Oekraïense volk steunen.

“Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn duizenden burgers en militairen omgekomen en miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Het Russische leger trekt op naar Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev. Het einde van deze oorlog is nog niet in zicht”, aldus Pax.

Tegelijkertijd is er zondagmiddag in Roermond een vredesmars gaande voor Oekraïne. Daar lopen honderden deelnemers door het centrum van de stad.