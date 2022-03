Kaag noemt uitlatingen Poetin over sancties ‘oorlogspropaganda’

Wat de Russische president Vladimir Poetin zegt over westerse sancties tegen zijn land is de “omgekeerde wereld”, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag. Poetin draait de zaken steeds om, wat “sowieso oorlogspropaganda” naar het Russische volk is, aldus de bewindsvrouw in WNL op Zondag. De Russische president zei dat hij het sanctiepakket vindt grenzen aan een “oorlogsverklaring”.

“De schending van de soevereiniteit van Oekraïne, de invasie en nu de oorlogshandelingen door Rusland staan buiten kijf”, zegt Kaag daarop. “Dáár is de oorlogsdaad begonnen. Het antwoord is een bescherming van de rechtsorde én vrede en veiligheid in Europa.” Het stevige sanctiepakket waarmee het Westen de Russische economie en de cirkel rond Poetin wil raken, is een “belangrijk pressiemiddel”.

De harde taal van Poetin past binnen zijn tactiek, meent Kaag. Volgens de vicepremier (D66) zijn er ook zorgen “dat hij steeds meer uit isolement handelt”. Verdere radicalisering dreigt dan, aldus de bewindsvrouw.