Meerdere demonstraties tegen oorlog in Oekraïne

Op meerdere plekken in het land worden zondag demonstraties gehouden tegen de Russische invasie van Oekraïne. In Amsterdam en Roermond zijn marsen door de stad voor vrede in Oekraïne.

De mars in Amsterdam wordt georganiseerd door de vredesorganisatie Pax en begint om 14.00 uur op de Dam. Daar demonstreren sinds het begin van de oorlog iedere dag mensen. Met de mars op zondag wil Pax deze mensen steunen.

Om 13.00 uur begint een mars in Roermond. Die wordt voorafgegaan door een gedicht en een toespraak van locoburgemeester Marianne Smitsmans. Daarna wordt het Oekraïense volkslied ten gehore gebracht en wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de oorlog. Vervolgens lopen de deelnemers door het centrum van de stad. Mensen die meelopen is gevraagd een zonnebloem mee te nemen, het symbool van Oekraïne.