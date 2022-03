Oud-generaal: onbekend hoe Poetin reageert leveren straaljagers

De eventuele levering van Poolse gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne gaat duidelijk een stap verder dan de wapenleveranties die NAVO-landen tot nog toe hebben gedaan, zegt generaal-majoor buiten dienst Frank van Kappen in tv-programma WNL Op Zondag. Volgens hem is er “weinig zicht op” hoe de Russische president Vladimir Poetin zou reageren op overdracht van Poolse MiG-29’s, die van Russische makelij zijn.

“Ik begrijp de emotie helemaal, maar we moeten wel uitkijken dat de emotie de ratio niet overstemt”, aldus de voormalige officier. Van Kappen zegt overigens niet tegen dit soort leveringen te zijn. Wel wijst hij erop dat de situatie momenteel erg onvoorspelbaar is en daarmee “gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog”.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gezegd dat de VS in overleg zijn met Polen en andere NAVO-landen over dit soort steun aan de Oekraïense luchtmacht. Een optie die op tafel ligt, is dat de Amerikanen F16’s gaan leveren aan Polen om de plaats in te nemen van straaljagers uit de Koude Oorlog die dan naar Oekraïne gaan. Tot nog toe hebben NAVO-landen deze stap niet gezet vanwege het gevaar op verdere escalatie.

“We moeten goed nadenken over wat dit betekent, we weten niet precies wat zich in het Kremlin afspeelt”, aldus Van Kappen. Hij voegde eraan toe dat de oorlog voor Rusland “veel minder goed” verloopt dan het voor de Russen zou moeten gaan. Ook zei hij dat het langdurig onder controle houden van een groot land als Oekraïne “onmogelijk is” met een leger van zo’n 150.000 militairen. Volgens hem maakt Poetin een vergissing met zijn inval in het buurland.